فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين - رابط

وللتعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات الرسمية في الفصل الثاني 2024-2025، ومشاهدة فيديوهات توضيحية لآلية التقديم، إضافة إلى تقديم طلب من خلال الرابط الآتي: https://studyinjordan.jo/Ar/
كما تنوه الوزارة إلى أن عملية الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) في الجامعات الأردنية الرسمية لن تتم إلا من خلال التقدم بطلب لهذا النظام الإلكتروني، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى أي وسيط من أي نوع، أو دفع أي رسوم إضافية أخرى.
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