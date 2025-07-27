مركز رواد التنمية في الطفيلة يختتم أنديته الصيفية

الوكيل الإخباري- اختتم مركز رواد التنمية في الطفيلة الأندية الصيفية الفرعية في 5 مناطق من محافظة الطفيلة، شملت (ارويم، بصيرا، الجرف، عيمه، عين البيضاء ) والتي حملت عنوان "عَ دار جدي "، بمشاركة 25 متطوعا ومتطوعة، والتي استهدفت زهاء 225 طفلا وطفلة من هذه المناطق، خلال أسابيع الأندية، لجهة تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الطلبة اليافعين.

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وبين مدير المركز، معاذ العكايلة، أن فعاليات الأندية الموجهة للأطفال جاءت بإشراف مدربين مؤهلين، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في منطقتي عيمة وارويم، وجمعية سيدات جرف الدراويش ومركز إرث بصيرا، ومركز تنمية المجتمع المحلي في العين البيضاء، لاستثمار طاقات الشباب الإبداعية المختلفة .



ولفت العكايلة أن الأندية الصيفية خصصت هذا العام لتعريف المشاركين بأنواع الموروث الشعبي والتاريخي للطفيلة، إلى جانب أنشطة تفاعلية تعليمية، بالإضافة لجلسات عصف ذهني للكثير من المعارف التي توصل إليها الأطفال من خلال البحث والتقصي.