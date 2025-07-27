مركز رواد التنمية في الطفيلة يختتم أنديته الصيفية

وبين مدير المركز، معاذ العكايلة، أن فعاليات الأندية الموجهة للأطفال جاءت بإشراف مدربين مؤهلين، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في منطقتي عيمة وارويم، وجمعية سيدات جرف الدراويش ومركز إرث بصيرا، ومركز تنمية المجتمع المحلي في العين البيضاء، لاستثمار طاقات الشباب الإبداعية المختلفة .
ولفت العكايلة أن الأندية الصيفية خصصت هذا العام لتعريف المشاركين بأنواع الموروث الشعبي والتاريخي للطفيلة، إلى جانب أنشطة تفاعلية تعليمية، بالإضافة لجلسات عصف ذهني للكثير من المعارف التي توصل إليها الأطفال من خلال البحث والتقصي.
واختتمت نشاطات الأندية بورشة للرسم عبر فيها الطلبة عن المسؤولية المجتمعية للحفاظ على الموروث الجميل برسومات تعكس تعلمهم العميق خلال الأسابيع الماضية من الأندية الصيفية.
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