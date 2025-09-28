الأحد 2025-09-28 01:43 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً الاثنين - اسماء

فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في محافظة معان غداً
الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية غدا الاثنين، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن الفصل سيكون من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، في المناطق (بلدة ابو سيدو، كازية مثلث السليخات، كازية ماجد زبيدي، ميدان الرماية، مزرعة العواملة، مضخة رقم 50 ابو سيدو، مديرية الامن العام كريمة، الدفاع المدني ابو سيدو، معسكر عين سلمى، بئر رقم 3 صوفره، مدرسة ابو سيدو الاساسية).

 
 
