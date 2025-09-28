فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً الاثنين - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية غدا الاثنين، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

