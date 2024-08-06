 
الثلاثاء 2024-08-06 03:41 م
 
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة ومعان

فصل التيار الكهربائي
عمال في شركة الكهرباء - ارشيفية




 

الثلاثاء، 06-08-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة  الأربعاء ضمن محافظات الكرك والطفيلة ومعان، لغايات عمل صيانة شاملة للشبكة.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار في محافظة الكرك سيشمل مناطق: مجمع سميح صبح الحجايا – محطة محروقات go fresh توتال سابقا – مركز زوار قلعة القطرانة – محطة محروقات المناصير الشرقية، موضحة أن الوقت المتوقع للانقطاع سيكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً.


وبينت الشركة أن الانقطاع سيشمل في محافظة معان مناطق: حي المعاني – حي السكر – حوض 27 – آبار مياه سمنه – مسلخ معان – ستاد الأميرة هيا – شركة الفجر للغاز – الترفيق الجمركي – اوهيدة – جزء من ايل – مريغة – قرين- منطقة ايل الحرفية – ابو اللسن – رأس النقب – أبو صلال – الراجف – دلاغة – الفرذخ – الصدقة – الفيصلية – القاسمية – سويمرة – الحياض – طاسان – الثغرة – سلاح الجو – رأس النقب – شركة الكون للبث الاذاعي، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرا.


وأشارت الشركة إلى أن فصل التيار في محافظة الطفيلة يشمل مناطق: مثلث مجادل – صويميح، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا.

gnews

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