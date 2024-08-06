فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة ومعان

وبينت الشركة أن الانقطاع سيشمل في محافظة معان مناطق: حي المعاني – حي السكر – حوض 27 – آبار مياه سمنه – مسلخ معان – ستاد الأميرة هيا – شركة الفجر للغاز – الترفيق الجمركي – اوهيدة – جزء من ايل – مريغة – قرين- منطقة ايل الحرفية – ابو اللسن – رأس النقب – أبو صلال – الراجف – دلاغة – الفرذخ – الصدقة – الفيصلية – القاسمية – سويمرة – الحياض – طاسان – الثغرة – سلاح الجو – رأس النقب – شركة الكون للبث الاذاعي، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرا.
وأشارت الشركة إلى أن فصل التيار في محافظة الطفيلة يشمل مناطق: مثلث مجادل – صويميح، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا.
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