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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 31-07-2025 06:36 ص

الوكيل الإخباري-اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن المناطق المدرجة ادناه في المملكة الأسبوع القادم. 

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 كما أعلنت شركة كهرباء إربد انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في جرش.


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