فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن المناطق المدرجة ادناه في المملكة الأسبوع القادم.

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كما أعلنت شركة كهرباء إربد انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في جرش.