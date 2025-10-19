فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن فصل التيار في محافظة الكرك سيشمل مناطق: قريفلا، الوسية، راكين، بتير، بن حماد، أم رمانة، أجزاء من الروضة، موضحة أن وقت الانقطاع سيكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، لتركيب محطة جديدة.
وبينت الشركة أن فصل التيار في محافظة الطفيلة، سيشمل مناطق: الحسا، فريفره، موضحة أن وقت الانقطاع سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، لإجراء صيانة سنوية للشبكة القائمة.
وبينت الشركة أن فصل التيار في لواء الأغوار الشمالية سيشمل مناطق: الحراوية، تل الأربعين، الزمالية، بصيلة، موضحة أن وقت الانقطاع سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.
