فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً الاثنين ضمن محافظتي الكرك والطفيلة ولواء الأغوار الشمالية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن فصل التيار في محافظة الكرك سيشمل مناطق: قريفلا، الوسية، راكين، بتير،  بن حماد، أم رمانة، أجزاء من الروضة، موضحة أن وقت الانقطاع سيكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، لتركيب محطة جديدة.


وبينت الشركة أن فصل التيار في محافظة الطفيلة، سيشمل مناطق: الحسا، فريفره، موضحة أن وقت الانقطاع سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، لإجراء صيانة سنوية للشبكة القائمة.


وبينت الشركة أن فصل التيار في لواء الأغوار الشمالية سيشمل مناطق: الحراوية، تل الأربعين، الزمالية، بصيلة، موضحة أن وقت الانقطاع سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

 
 
