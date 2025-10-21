7 اصابات بحادث سير بين 3 مركبات على الصحراوي

وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل أيضًا مع حادث تدهور على شارع المية، ونتجت عنه إصابة متوسطة.
من جانبها، قالت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الثلاثاء مع أعطال مركبات، ولم تترك أثراً يُذكر.
