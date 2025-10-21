7 اصابات بحادث سير بين 3 مركبات على الصحراوي

09:54 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750714 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي باتجاه عمان، نتج عنه 7 إصابات متوسطة. اضافة اعلان





وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل أيضًا مع حادث تدهور على شارع المية، ونتجت عنه إصابة متوسطة.



من جانبها، قالت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الثلاثاء مع أعطال مركبات، ولم تترك أثراً يُذكر.