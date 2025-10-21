الثلاثاء 2025-10-21 11:59 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2285 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 603، والورقيات 217.

اضافة اعلان


وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و35 قرشا، والبطاطا 15و 30 قرشا، والبندورة 15و40 قرشا، والجزر 35 و50 قرشا، والخيار 15 و35 قرشا، والزهرة 15و30 قرشا، والليمون 35 و50 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

14

فن ومشاهير إياد نصار يعلن عن مسلسل جديد يتناول معاناة غزة في رمضان 2026

انخفاض أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

اقتصاد محلي خلال ساعات.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

25

فن ومشاهير أديل تعود للأضواء بعد غياب 6 أشهر بظهور مفاجئ في سباق فورمولا 1 - صور

باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية العلاونة رئيسا لجمعية رجال الأعمال الأردنيين

ى

فن ومشاهير مكبّل بالسلاسل وبلحية كثيفة.. محمد رمضان يثير تفاعلاً عبر "أسد" - صورة

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

فلسطين أمير قطر يندد بمواصلة خرق وقف إطلاق النار في غزة

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد درك الوسط العقيد رائد الطراونة في تشييع جثمان المستخدم المدني إيناس الهواورة إلى مقبرة ذيبان في لواء ذيبان بمحافظة مادبا. ونقل

أخبار محلية الأمن العام : القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته



 
 



الأكثر مشاهدة