تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و35 قرشا، والبطاطا 15و 30 قرشا، والبندورة 15و40 قرشا، والجزر 35 و50 قرشا، والخيار 15 و35 قرشا، والزهرة 15و30 قرشا، والليمون 35 و50 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.
