الدكتور اخليف الطراونة يعلق على قرار فصل 21 طالباً بالجامعة الاردنية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعرب رئيس الجامعة الأردنية الأسبق، الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة، عن دعمه الكامل للقرارات التي اتخذتها الجامعة بحق الطلبة المتسببين في المشاجرة الجماعية التي اندلعت في الحرم الجامعي الأسبوع الماضي.

