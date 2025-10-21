الثلاثاء 2025-10-21 11:58 ص
 

الدكتور اخليف الطراونة يعلق على قرار فصل 21 طالباً بالجامعة الاردنية

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - أسماء
الجامعة الاردنية
 
الثلاثاء، 21-10-2025

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -    أعرب رئيس الجامعة الأردنية الأسبق، الأستاذ الدكتور  اخليف الطراونة، عن دعمه الكامل للقرارات التي اتخذتها الجامعة بحق الطلبة المتسببين في المشاجرة الجماعية التي اندلعت في الحرم الجامعي الأسبوع الماضي.

أعلنت الجامعة الأردنية استنادًا إلى نظام تأديب الطلبة عن فصل 21 طالبًا فصلًا نهائيًا، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي مؤخرًا، التي تسببت في الإخلال بالنظام العام وتعطيل سير العملية التعليمية وإلحاق الضرر في بعض المنشآت.

وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أكد الطراونة أن هذا القرار "جاء إنفاذًا لأنظمة تأديب الطلبة المعمول بها"، مشدداً على أنه يرسخ "قيم الانضباط والمسؤولية التي تُميز الجامعة الأردنية منذ تأسيسها".

وحذر الطراونة بشدة من أي محاولات للضغط للتراجع عن القرار، قائلاً: "لا يجوز – بأي حال – التراجع عن هذا القرار تحت أي ضغط أو اعتبارات عاطفية".

 
 
