الدكتور اخليف الطراونة يعلق على قرار فصل 21 طالباً بالجامعة الاردنية

وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أكد الطراونة أن هذا القرار "جاء إنفاذًا لأنظمة تأديب الطلبة المعمول بها"، مشدداً على أنه يرسخ "قيم الانضباط والمسؤولية التي تُميز الجامعة الأردنية منذ تأسيسها".
وحذر الطراونة بشدة من أي محاولات للضغط للتراجع عن القرار، قائلاً: "لا يجوز – بأي حال – التراجع عن هذا القرار تحت أي ضغط أو اعتبارات عاطفية".
