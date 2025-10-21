الثلاثاء 2025-10-21 11:59 ص
 

حادث "مأساوي" يودي بحياة 14 شخصا في اليمن - فيديو

من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 21-10-2025 10:59 ص

الوكيل الإخباري-   لقي 14 يمنياً مصرعهم، وأصيبت طفلة بجروح خطيرة، يوم الإثنين، إثر تصادم مروّع بين حافلة ركاب تعمل بالغاز المنزلي وناقلة بضائع على الطريق الدولي بين الوادي وصافر شرقي مأرب.

الحادث أدى إلى اشتعال المركبتين بالكامل نتيجة انفجار أنبوبة الغاز، ما أسفر عن احتراق الركاب، باستثناء الطفلة الناجية الوحيدة (5 سنوات)، التي نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.


كما توفي سائق الشاحنة، ونجا مرافقه. وتداول نشطاء صوراً ومقاطع وثقت حجم الكارثة وصعوبة عمليات الإنقاذ بسبب شدة النيران.


السلطات الطبية أكدت استقرار حالة الطفلة، فيما جدّدت التحذيرات من مخاطر استخدام الغاز كوقود بديل في ظل ضعف إجراءات السلامة، وسط تزايد الحوادث المماثلة على طرق اليمن.

 

 

 

ارم نيوز  

 
 
