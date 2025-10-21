حادث "مأساوي" يودي بحياة 14 شخصا في اليمن - فيديو

الحادث أدى إلى اشتعال المركبتين بالكامل نتيجة انفجار أنبوبة الغاز، ما أسفر عن احتراق الركاب، باستثناء الطفلة الناجية الوحيدة (5 سنوات)، التي نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.
كما توفي سائق الشاحنة، ونجا مرافقه. وتداول نشطاء صوراً ومقاطع وثقت حجم الكارثة وصعوبة عمليات الإنقاذ بسبب شدة النيران.
السلطات الطبية أكدت استقرار حالة الطفلة، فيما جدّدت التحذيرات من مخاطر استخدام الغاز كوقود بديل في ظل ضعف إجراءات السلامة، وسط تزايد الحوادث المماثلة على طرق اليمن.
وفاة 14 مواطنا ونجاة طفلة واحدة بحاله حرجة في حادث تصادم بين ناقلة وباص أجرة في الطريق الدولي بمديرية الوادي شرقي محافظة #مأرب. pic.twitter.com/uk6JVccn1n
حسبنا الله ونعم الوكيل
قبل مغرب الليلة بمديرية #الوادي محافظة #مأرب خط صافر #مدينه_مارب على بعد كيلو متر من سوق ال معيلي وقع حادث مروري مؤلم بين قاطرة و باص نقل ركاب صغير نتج عنه 14 متوفي و نجت منه طفلة صغيره مصابه و تتواجد في مستشفى #كرى..
و من هنا أوجه النداء إلى رئيس pic.twitter.com/jpGuHjyAl6
