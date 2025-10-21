استيراد 1.34 مليون جهاز خلوي في 9 شهور

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة مستوردات الأردن من الهواتف الخلوية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 123 مليون دينار، بعدد أجهزة بلغ 1.34 مليون جهاز، مقابل استيراد 1.7 مليون جهاز بقيمة 143 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه البيانات تعتمد على أرقام دائرة الجمارك الأردنية، والتي تستند إلى الفواتير الجمركية المصدقة التي تعكس حجم الواردات الفعلي.