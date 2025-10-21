استيراد 1.34 مليون جهاز خلوي في 9 شهور

وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه البيانات تعتمد على أرقام دائرة الجمارك الأردنية، والتي تستند إلى الفواتير الجمركية المصدقة التي تعكس حجم الواردات الفعلي.
وأضاف أن الانخفاض يعود إلى تباطؤ الطلب المحلي نتيجة تراجع قدرة المستهلكين الشرائية خلال العام الجاري.
