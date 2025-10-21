الثلاثاء 2025-10-21 11:59 ص
 

سقوط جسم غامض من الفضاء في صحراء أستراليا يثير استنفاراً أمنياً - صورة

تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   عثرت الشرطة الأسترالية على جسم محترق غامض في صحراء قرب بلدة نيو مان، يُعتقد أنه جزء من صاروخ أو حطام فضائي، بعد بقائه مشتعلاً لساعات.

الفحوصات الأولية أظهرت أنه مصنوع من ألياف الكربون، ولا يتبع أي طائرة تجارية، وفق هيئة السلامة الجوية. وتم تأمين المنطقة فيما تتولى الوكالة الأسترالية للفضاء التحقيق لتحديد مصدر الجسم.


 
Image1_10202521103442273443841.jpg

 

 

