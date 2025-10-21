سقوط جسم غامض من الفضاء في صحراء أستراليا يثير استنفاراً أمنياً - صورة

الفحوصات الأولية أظهرت أنه مصنوع من ألياف الكربون، ولا يتبع أي طائرة تجارية، وفق هيئة السلامة الجوية. وتم تأمين المنطقة فيما تتولى الوكالة الأسترالية للفضاء التحقيق لتحديد مصدر الجسم.
