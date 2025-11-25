أهملتها والدتها.. تفاصيل مرعبة عن مأساة طفلة ماتت جوعا بفيرجينيا

وأظهرت التحقيقات أن الأم، جولي ميلر (51 عامًا)، كانت قد سحبت ابنتها من المدرسة خلال جائحة كورونا بحجة التعليم المنزلي، لكنها واصلت إهمالها لسنوات. واعترفت ميلر أمام المحكمة بتهمة التسبب في وفاة طفل، وتواجه عقوبة قد تصل إلى 15 عامًا، إضافة إلى إدراجها في سجل إساءة معاملة الأطفال.
وكشف المدعي العام أن كينيدي لم تغادر المنزل سوى مرتين خلال أربع سنوات، ولم تُعرض على أي طبيب طوال تلك الفترة. كما وُجهت اتهامات لجدّي الطفلة بالإهمال، في حين أُجِّلت محاكمة الجدة دونا ستون إلى فبراير 2026، بعد أن زعمت أن الفتاة كانت تعاني من اضطراب غذائي دون تقديم أي رعاية لها.
وأثار الحادث صدمة واسعة في المجتمع المحلي، باعتباره مثالًا مروّعًا على العواقب الكارثية للإهمال الأسري.
