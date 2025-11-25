ظهور ترامب وهو يعرج يثير عاصفة تساؤلات وتعليقات على مواقع التواصل - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يعرج خلال لعبه كرة القدم مع حفيده في البيت الأبيض موجة جديدة من الجدل حول حالته الصحية، بعد تداول فيديو يُظهره غير ثابت على قدميه ويجرّ ساقه اليمنى، محققاً قرابة مليون مشاهدة على منصة X.

وسخر بعض المستخدمين من طريقة سيره، فيما جدّد ذلك تصريحات الطبيب النفسي السريري جون غارتنر، الذي رأى أن تأرجح ساق ترامب قد يشير إلى مشكلات عصبية مثل الخرف الجبهي الصدغي، استناداً إلى ملاحظات خبراء آخرين.



ترامب نفى هذه التكهنات مؤخرًا، مؤكداً أن الفحوص الطبية أثبتت تمتعَه بصحة جيدة. كما أعلن البيت الأبيض في يوليو/تموز أن الرئيس مصاب بقصور وريدي مزمن، ما فسّره البعض في سياق ملاحظات سابقة لوجود كدمات على يده.

Trump looks like he’s having a hard time walking… pic.twitter.com/yk7XOUOmQf November 23, 2025