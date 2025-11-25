ظهور ترامب وهو يعرج يثير عاصفة تساؤلات وتعليقات على مواقع التواصل - فيديو

وسخر بعض المستخدمين من طريقة سيره، فيما جدّد ذلك تصريحات الطبيب النفسي السريري جون غارتنر، الذي رأى أن تأرجح ساق ترامب قد يشير إلى مشكلات عصبية مثل الخرف الجبهي الصدغي، استناداً إلى ملاحظات خبراء آخرين.
ترامب نفى هذه التكهنات مؤخرًا، مؤكداً أن الفحوص الطبية أثبتت تمتعَه بصحة جيدة. كما أعلن البيت الأبيض في يوليو/تموز أن الرئيس مصاب بقصور وريدي مزمن، ما فسّره البعض في سياق ملاحظات سابقة لوجود كدمات على يده.
-
أخبار متعلقة
-
"بيتزا النمل" تثير جدلاً في البرازيل… أغلى وجبة تقليدية! فيديو
-
جثة مملحة لشاب مقتول تثير الذعر في تركيا (فيديو)
-
أهملتها والدتها.. تفاصيل مرعبة عن مأساة طفلة ماتت جوعا بفيرجينيا
-
أغنية إيطالية موجهة للأطفال عن توت عنخ آمون تجتاح الإنترنت وتتصدر الترند - فيديو
-
أصغر أم في التاريخ.. لغز الطفلة البيروفية التي أنجبت في الخامسة - صور
-
ترند لبنان.. صفارة عالقة داخل معدة طفل تصدر أصواتاً غريبة - فيديو
-
شاهد سمكة عملاقة تبتلع رجلاً قبل نجاته بأعجوبة حول العالم .. حقيقة ما حدث
-
أغلى ساعة جيب.. قطعة أثرية من تايتانيك تُباع بسعر قياسي في إنجلترا - صورة