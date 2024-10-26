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فصل الكهرباء من الـ 8 صباحاً حتى الرابعة والنصف عصرا عن مناطق - اسماء

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 07:28 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي عجلون والمفرق، اليوم السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان



وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل في محافظة عجلون منطقة كفرنجة بالكامل والذي سيكون من الساعة 7 صباحا لغاية 12 ظهرا، إضافة إلى منطقة اشتفينا واشتفينا - طريق عبين، من 8 صباحا لغاية 5 مساء.

وبينت أن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: حي الكرامة في الخالدية، والسعيدية طريق الخالدية، والمنطقة الحرفية في الخالدية، من 8 صباحا لغاية 4:30 مساء.
 
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