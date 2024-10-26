فصل الكهرباء من الـ 8 صباحاً حتى الرابعة والنصف عصرا عن مناطق - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل في محافظة عجلون منطقة كفرنجة بالكامل والذي سيكون من الساعة 7 صباحا لغاية 12 ظهرا، إضافة إلى منطقة اشتفينا واشتفينا - طريق عبين، من 8 صباحا لغاية 5 مساء.
وبينت أن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: حي الكرامة في الخالدية، والسعيدية طريق الخالدية، والمنطقة الحرفية في الخالدية، من 8 صباحا لغاية 4:30 مساء.
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