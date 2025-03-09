فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة السهلات والسبارجة الشرقية في لواء غرب إربد غدا الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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