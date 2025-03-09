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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 09-03-2025 10:35 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد، عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة السهلات والسبارجة الشرقية في لواء غرب إربد غدا الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من 10 صباحاً ولغاية 1 ظهرا.

 
 
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