فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق غدا الإثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. اضافة اعلان





وقالت الشركة، إن فصل التيار في إربد سيشمل، شارع الرازي وشارع الكفاح، من 3 عصرا لغاية 7 مساء، وعن المجاورين لمبنى بلدية بيت راس ومدرسة ثانوية بيت راس للبنات، وشرق بيت راس وجنوب مقبرة بيت راس، من 9 صباحا لغاية 2 ظهرا.



وأشارت إلى أن الفصل سيشمل في المفرق، منطقة الخالدية، ضمن مناطق، حي الكرامة في الخالدية، وشمال الدوار وشمال البلد، وطريق السعيدية، من 9:30 صباحا لغاية 4:30 عصرا.



