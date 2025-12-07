فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

وقالت الشركة، إن فصل التيار في إربد سيشمل، شارع الرازي وشارع الكفاح، من 3 عصرا لغاية 7 مساء، وعن المجاورين لمبنى بلدية بيت راس ومدرسة ثانوية بيت راس للبنات، وشرق بيت راس وجنوب مقبرة بيت راس، من 9 صباحا لغاية 2 ظهرا.
وأشارت إلى أن الفصل سيشمل في المفرق، منطقة الخالدية، ضمن مناطق، حي الكرامة في الخالدية، وشمال الدوار وشمال البلد، وطريق السعيدية، من 9:30 صباحا لغاية 4:30 عصرا.
