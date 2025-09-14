الأحد 2025-09-14 09:29 م
 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة ساكب غداً

الأحد، 14-09-2025 08:50 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الاثنين، في منطقة ساكب بمحافظة جرش والمجاورين لمدرسة آمنة بنت وهب في ذات المنطقة.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي الذي سيكون من 9 صباحا ولغاية 3 عصرا، يأتي لغايات الصيانة للشبكة وتحسين جودة الخدمات.

 
 
ل

ا

ل

ل

