فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة ساكب غداً

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الاثنين، في منطقة ساكب بمحافظة جرش والمجاورين لمدرسة آمنة بنت وهب في ذات المنطقة.

