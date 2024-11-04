 
الإثنين 2024-11-04 01:33 م
 

فصل محدود للكهرباء من 8 صباحا وحتى 3 عصرا عن مناطق الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 01:03 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة السنوية.

اضافة اعلان


وقالت الشركة، في بيان، اليوم الاثنين إن فصل التيار سيكون من الساعة 8 صباحا وحتى 3 عصرا، وسيشمل مناطق : حي ابو ايوب وحي الزهور والساخنة والحمامرة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الزيارة

أخبار محلية نمروقة تزور مكتبي تصديق تابعين للخارجية في إربد

أرشيفية لجندي أوكراني في دونيتسك

عربي ودولي روسيا تقصف مصفاة نفط يستخدمها الجيش الأوكراني

تعبيرية

أخبار محلية بحث آلية تطبيق نظام الفوترة للأطباء

تعبيرية

أخبار محلية فصل محدود للكهرباء من 8 صباحا وحتى 3 عصرا عن مناطق الثلاثاء

تعبيرية

طب وصحة هل توفر الكمامة حماية عند استخدامها من طرف واحد؟

الطائرة المسيرة المضبوطة

أخبار محلية بعد تطبيق قواعد الاشتباك وتدخل حرس الحدود.. الجيش يكشف ما حاولت "مسيرة" تهريبه

النائب عن دمشق د. أنس محمد الخطيب

عربي ودولي النواب السوري يسقط عضوية نائب لحيازته الجنسية الأردنية

ا

أخبار محلية بلدية اربد الكبرى تطلق وحدة ألعاب متنقلة



 


الأكثر مشاهدة