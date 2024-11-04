فصل محدود للكهرباء من 8 صباحا وحتى 3 عصرا عن مناطق الثلاثاء

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الاثنين إن فصل التيار سيكون من الساعة 8 صباحا وحتى 3 عصرا، وسيشمل مناطق : حي ابو ايوب وحي الزهور والساخنة والحمامرة.
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