في يوم العلم وذكرى تأسيسها.. خصم 10% لدى الاستهلاكية المدنية

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة تقدم الخصم للمواطنين بمناسبة يوم العلم الأردني وذكرى تأسيس المؤسسة الاستهلاكية المدنية الذي يصادف يوم 16 من شهر نيسان الحالي.
ودعا القضاة المواطنين في مختلف مناطق المملكة إلى استغلال الفرصة لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية وغير الغذائية من أسواق المؤسسة البالغة 69 سوقاً ومنتشرة في محافظات وألوية المملكة.
وأوضح أنه منذ تأسيس المؤسسة عام 1977 بدأت عملها في توفير السلع الأساسية إلى كل بيت أردني وبأسعار في متناول الأيدي وبجودة مضمونة من خلال فتح أول سوق للمؤسسة في منطقة العبدلي، ومع مرور الأعوام كبرت ثقة المواطنين وكبر معها جيل كامل وأصبحت جزءاً من الحياة اليومية من الذاكرة.
وأكد أن الخصم يشمل أيضاً خدمة التوصيل المنزلي، وبإمكان المستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الالكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
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