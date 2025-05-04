قرارات حكومية تدعم “محرك الأردن وجهة عالمية” خلال الربع الأول من العام

وأظهر التقرير، أنه تم إعفاء السلع والخدمات لـ “مشروع مدينة جرش السياحية البيئية” من ضريبة المبيعات لأهميتها من الناحية التنموية، وإعفاء المنشآت التجارية السياحية وغيرها في سلطة منطقة البترا التنموي السياحي من رسوم رخص المهن لسنة 2025.
وبين التقرير، أنه تمت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025، والسير بإجراءات إقرار مشروع نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية، وكذلك السير بإجراءات مشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025، والسير بإجراءات مشروع نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025.
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