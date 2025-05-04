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قرارات حكومية تدعم “محرك الأردن وجهة عالمية” خلال الربع الأول من العام

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 04-05-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-    تناول تقرير الربع الأول لعام 2025 في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة من مجلس الوزراء والتي تدعم محرك الأردن وجهة عالمية خلال الربع الأول من عام 2025.

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وأظهر التقرير، أنه تم إعفاء السلع والخدمات لـ “مشروع مدينة جرش السياحية البيئية” من ضريبة المبيعات لأهميتها من الناحية التنموية، وإعفاء المنشآت التجارية السياحية وغيرها في سلطة منطقة البترا التنموي السياحي من رسوم رخص المهن لسنة 2025.


وبين التقرير، أنه تمت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025، والسير بإجراءات إقرار مشروع نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية، وكذلك السير بإجراءات مشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025، والسير بإجراءات مشروع نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025.

 
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