قرارات حكومية تدعم “محرك الأردن وجهة عالمية” خلال الربع الأول من العام

الوكيل الإخباري- تناول تقرير الربع الأول لعام 2025 في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة من مجلس الوزراء والتي تدعم محرك الأردن وجهة عالمية خلال الربع الأول من عام 2025.

اضافة اعلان



وأظهر التقرير، أنه تم إعفاء السلع والخدمات لـ “مشروع مدينة جرش السياحية البيئية” من ضريبة المبيعات لأهميتها من الناحية التنموية، وإعفاء المنشآت التجارية السياحية وغيرها في سلطة منطقة البترا التنموي السياحي من رسوم رخص المهن لسنة 2025.