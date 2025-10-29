الأربعاء 2025-10-29 11:38 ص
 

نجوم الفن يتألقون بالزي الفرعوني احتفالاً بالمتحف المصري الكبير

النجوم بالزي الفرعوني
 
الأربعاء، 29-10-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   يستعد المتحف المصري الكبير لافتتاحه يوم السبت 1 نوفمبر 2025، بمشاركة رؤساء وملوك وشخصيات عالمية، حيث ستُعرض كنوز توت عنخ آمون كاملة لأول مرة منذ اكتشافها، إلى جانب آلاف القطع الأثرية غير المعروضة سابقًا.

وفي احتفالية رقمية، صمّم مصمم الجرافيك المصري محمد جابر صور نجوم مثل سوسن بدر، خالد النبوي، نيللي كريم، ومحمد صلاح بأسلوب فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأتاح للجمهور تجربة تصميم صورهم الخاصة عبر أداة Gemini.


تفاعل الجمهور بشكل واسع مع التصاميم، مشيدين بدقة التفاصيل وواقعية الصور، واهتموا بالرموز الفرعونية مثل التاج والحية التي أضافت لمسة درامية على الملامح.

 

