نجوم الفن يتألقون بالزي الفرعوني احتفالاً بالمتحف المصري الكبير

وفي احتفالية رقمية، صمّم مصمم الجرافيك المصري محمد جابر صور نجوم مثل سوسن بدر، خالد النبوي، نيللي كريم، ومحمد صلاح بأسلوب فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأتاح للجمهور تجربة تصميم صورهم الخاصة عبر أداة Gemini.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع التصاميم، مشيدين بدقة التفاصيل وواقعية الصور، واهتموا بالرموز الفرعونية مثل التاج والحية التي أضافت لمسة درامية على الملامح.
