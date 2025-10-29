"الخروج إلى البئر".. إنتاج عربي ضخم يُعيد فتح ملف "استعصاء سجن صيدنايا" في رمضان

الوكيل الإخباري- أعلن المخرج محمد لطفي بدء تصوير المسلسل التشويقي "الخروج إلى البئر"، أحد أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2026، ويستمر التصوير لمدة شهرين في لبنان وسوريا والعراق.

ينتمي العمل إلى فئة الدراما التشويقية التوثيقية، ويستند إلى أحداث واقعية أبرزها استعصاء سجن صيدنايا عام 2008، مسلطًا الضوء على معاناة السجناء والأسرار التي طُمست لسنوات.



المسلسل من تأليف سامر رضوان، وإنتاج شركة ميتافورا، ويضم نخبة من النجوم العرب، بينهم جمال سليمان، نضال نجم، كارمن لبس، وواحة الراهب، وغيرهم.