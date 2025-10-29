الأربعاء 2025-10-29 11:37 ص
 

"الخروج إلى البئر".. إنتاج عربي ضخم يُعيد فتح ملف "استعصاء سجن صيدنايا" في رمضان

ل
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-10-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المخرج محمد لطفي بدء تصوير المسلسل التشويقي "الخروج إلى البئر"، أحد أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2026، ويستمر التصوير لمدة شهرين في لبنان وسوريا والعراق.

اضافة اعلان


ينتمي العمل إلى فئة الدراما التشويقية التوثيقية، ويستند إلى أحداث واقعية أبرزها استعصاء سجن صيدنايا عام 2008، مسلطًا الضوء على معاناة السجناء والأسرار التي طُمست لسنوات.


المسلسل من تأليف سامر رضوان، وإنتاج شركة ميتافورا، ويضم نخبة من النجوم العرب، بينهم جمال سليمان، نضال نجم، كارمن لبس، وواحة الراهب، وغيرهم.

 

24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي: نستأنف وقف إطلاق النار

فلسطين الجيش الإسرائيلي: نستأنف وقف إطلاق النار في غزة

نجاح عملية نوعية لطفل خديج يعاني من تشوّه خلقي نادر بمستشفيات البشير

أخبار محلية نجاح عملية نوعية لطفل خديج يعاني من تشوّه خلقي نادر بمستشفيات البشير

غاغا

فن ومشاهير مرام علي تكشف تحديات جسدية ونفسية أثناء تصوير مسلسل "سلمى"

55555

فن ومشاهير نجوم الفن يتألقون بالزي الفرعوني احتفالاً بالمتحف المصري الكبير

ل

فن ومشاهير "الخروج إلى البئر".. إنتاج عربي ضخم يُعيد فتح ملف "استعصاء سجن صيدنايا" في رمضان

فل

فيديو الوكيل هذا ما حدث مع طفلة كانت خائفــة عــلــى بــاب مــدرستها.. رسالة الى وزارة التربية والتعليم

فل

فيديو الوكيل مواطن: ارواح ابناء الاردنيين احنا مش لازم نسكت عنها

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يحرقون مركبات شمال رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة