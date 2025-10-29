"الخروج إلى البئر".. إنتاج عربي ضخم يُعيد فتح ملف "استعصاء سجن صيدنايا" في رمضان

ينتمي العمل إلى فئة الدراما التشويقية التوثيقية، ويستند إلى أحداث واقعية أبرزها استعصاء سجن صيدنايا عام 2008، مسلطًا الضوء على معاناة السجناء والأسرار التي طُمست لسنوات.
المسلسل من تأليف سامر رضوان، وإنتاج شركة ميتافورا، ويضم نخبة من النجوم العرب، بينهم جمال سليمان، نضال نجم، كارمن لبس، وواحة الراهب، وغيرهم.
-
أخبار متعلقة
-
مرام علي تكشف تحديات جسدية ونفسية أثناء تصوير مسلسل "سلمى"
-
نجوم الفن يتألقون بالزي الفرعوني احتفالاً بالمتحف المصري الكبير
-
فنانة لبنانية تعود إلى الغناء بعد غياب 12 عاما (فيديو)
-
محمد سامي يخطو خطوة جديدة بالتمثيل في رمضان 2026
-
نادين نجيم تعود إلى منصات عرض الأزياء وتستعد لمسلسل جديد - صور
-
زينة تتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير "ورد وشوكولاته" - فيديو
-
إليسا تحتفل بعيد ميلادها بإطلالتين أنيقتين - فيديو
-
الملحن محمد يحيى يفتح النار على عمرو أديب بسبب "الحاجة نبيلة"