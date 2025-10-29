فنانة لبنانية تعود إلى الغناء بعد غياب 12 عاما (فيديو)

الوكيل الإخباري- عادت الفنانة دارين حدشيتي إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد بعد غياب 12 عامًا، مؤكدة لـ ET بالعربي اشتياقها الكبير للجمهور والموسيقى.

وأوضحت أن رحيل مدير أعمالها السابق كان صدمة كبيرة أثّرت على مسيرتها وأدت إلى ابتعادها مؤقتًا عن الغناء.

