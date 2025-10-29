محمد سامي يخطو خطوة جديدة بالتمثيل في رمضان 2026

الوكيل الإخباري- أعلن المخرج المصري محمد سامي خوض تجربة التمثيل لأول مرة بمسلسل جديد خلال رمضان 2026 على إحدى المنصات الرقمية، مؤكدًا أنه سيتفرغ لدور البطولة وأن العمل من فكرته لكنه ليس كاتبًا أو مخرجًا.

ونفى الشائعات حول اعتزاله أو منعه من دخول مصر، وأوضح أن صحة عائلته وراحتها أصبحت أولويته بعد تعرض ابنته لأزمة صحية، كما أشار إلى رغبته في الابتعاد عن "دوامة المسلسلات التقليدية" وتجربة فكرة جديدة.

