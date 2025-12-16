الثلاثاء 2025-12-16 05:58 م

قرار حكومي بشأن مدفأة "الشموسة"

الثلاثاء، 16-12-2025 05:00 م

الوكيل الإخباري- منعت هيئة الإعلام من الترويج أو الدعاية أو الإعلان عن مدفأة تسببت بحوادث اختناق ووفيات لعدد من العائلات.

وتاليا بيان الهيئة: "عطفا على بيان مديرية الأمن العام المتعلق بالحوادث المؤسفة الناتجة عن استخدام المنتج المتعارف عليه شعبيا مدفأة "الشموسة" وبكافة أنواعها، والتي أدت إلى اختناق ووفيات لعدد من العائلات، وتأكيدا على ما ورد فيه، ونظرا لما يشكله هذا المنتج من خطر مباشر على أرواح المواطنين والسلامة العامة، فإنه يرجى العلم بمنع أي ترويج أو إعلان أو دعاية لهذا المنتج".


وأهابت هيئة الإعلام في البيان بوسائل الإعلام "الالتزام بمضمون هذا التعميم تجنبا للمسؤولية القانونية، علما بأن هذا التعميم يشمل الأدوات الاتصالية على وسائل التواصل الاجتماعي العائدة للمؤسسات الإعلامية المرخصة".

 
 


