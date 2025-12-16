قرار حكومي بشأن مدفأة "الشموسة"

الوكيل الإخباري- منعت هيئة الإعلام من الترويج أو الدعاية أو الإعلان عن مدفأة تسببت بحوادث اختناق ووفيات لعدد من العائلات.

وتاليا بيان الهيئة: "عطفا على بيان مديرية الأمن العام المتعلق بالحوادث المؤسفة الناتجة عن استخدام المنتج المتعارف عليه شعبيا مدفأة "الشموسة" وبكافة أنواعها، والتي أدت إلى اختناق ووفيات لعدد من العائلات، وتأكيدا على ما ورد فيه، ونظرا لما يشكله هذا المنتج من خطر مباشر على أرواح المواطنين والسلامة العامة، فإنه يرجى العلم بمنع أي ترويج أو إعلان أو دعاية لهذا المنتج".