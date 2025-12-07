قرار حكومي هام حول المركز الوطني لتطوير المناهج

ويشمل التعديل إنشاء وحدة بنوك الأسئلة للاختبارات الوطنية، ومواكبة مستجدات التعليم المبكر والتعليم الدامج، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير وتقويم المناهج، بهدف رفع جودة التعليم ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
