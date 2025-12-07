الأحد 2025-12-07 08:46 م

قرار حكومي هام حول المركز الوطني لتطوير المناهج

الأحد، 07-12-2025 08:29 م
الوكيل الإخباري-   وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المركز الوطني لتطوير المناهج، بما يتماشى مع التطورات التربوية ومتطلبات التعليم الحديث في الأردن.اضافة اعلان


ويشمل التعديل إنشاء وحدة بنوك الأسئلة للاختبارات الوطنية، ومواكبة مستجدات التعليم المبكر والتعليم الدامج، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير وتقويم المناهج، بهدف رفع جودة التعليم ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
 
 


