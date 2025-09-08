قرار حكومي هام لدعم الصناعة في المملكة

ويشمل القرار المصانع داخل المدن الصناعية وخارجها، بما يسهم في تشجيع التوسع بالإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
