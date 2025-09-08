قرار حكومي هام لدعم الصناعة في المملكة

07:51 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، بهدف دعم المصانع وتقليل كلف الإنتاج عليها. اضافة اعلان





ويشمل القرار المصانع داخل المدن الصناعية وخارجها، بما يسهم في تشجيع التوسع بالإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

