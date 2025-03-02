"قرى الأطفال" تطلق حملتها الرمضانية "هلال الخير"

الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية حملتها الرمضانية "هلال الخير"، للمساهمة بإضاءة طريق الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري ورسم مستقبل أكثر إشراقا لهم.

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وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الأحد، أن شعار الحملة "هلال الخير" يأتي للتأكيد على إيمان الجمعية بأن كل تبرع مهما كان حجمه فهو ينير حياة الأطفال، مشيرة إلى أن الحملة تحظى بدعم من شركة المراعي وشركة طيبة، إيمانا منهما برسالة الجمعية وأهمية تمكين الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري.