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"قرى الأطفال" تطلق حملتها الرمضانية "هلال الخير"

جمعية قرى الأطفال SOS
جمعية قرى الأطفال SOS
الأحد، 02-03-2025 05:43 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية حملتها الرمضانية "هلال الخير"، للمساهمة بإضاءة طريق الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري ورسم مستقبل أكثر إشراقا لهم.

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وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الأحد، أن شعار الحملة "هلال الخير" يأتي للتأكيد على إيمان الجمعية بأن كل تبرع مهما كان حجمه فهو ينير حياة الأطفال، مشيرة إلى أن الحملة تحظى بدعم من شركة المراعي وشركة طيبة، إيمانا منهما برسالة الجمعية وأهمية تمكين الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري.


وأشارت إلى تواجدهم خلال شهر مضان في بوليفارد العبدلي؛ ليتسنى للأفراد الفرصة لصنع الفرق في حياة الأطفال والشباب، إلى جانب مواقعهم المعتادة في عمان وإربد والعقبة، أو المساهمة عبر موقعهم الإلكتروني، https://sos-jordan.org/donate، ونظام "إي- فواتيركم"، (https://efawateercom.jo/Portal/Biller/Inquiry/10)، والمحافظ الإلكترونية، وعن طريق خدمة كليك على اسمهم المستعار: (SOSJORDAN)، إضافة إلى إمكانية الاتصال بأرقام الخير: 065658885 – 0799541600.

 
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