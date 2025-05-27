الثلاثاء 2025-05-27 04:33 م
 

قطاع الطاقة الأردني يشهد تطورًا نوعيًا .. والخرابشة يؤكد الاستمرارية

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 02:56 م
الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، مواصلة تنفيذ مشاريع الطاقة بكفاءة وفق خطط مدروسة، تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز استدامة قطاع الطاقة.اضافة اعلان


وقال الخرابشة، خلال احتفال الوزارة بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة، بحضور أمين عام الوزارة، المهندسة أماني العزام، إن عيد الاستقلال يشكّل حافزًا لبذل المزيد من الجهود وتحقيق الإنجازات وتعظيمها، مؤكدًا أن الأردن دائمًا قويٌّ وصلب بحكمة وتطلعات الهاشميين، وبجهود وتضحيات الأردنيين.

من جهته، قال مدير مديرية البترول والصخر الزيتي، الجيولوجي بهجت العدوان، إن الاستقلال ليس مجرد ذكرى نُحييها سنويًا، بل محطة نستمد منها معاني العزيمة والإرادة، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة استطاع من خلال سياسات طموحة تعزيز أمن التزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها.

وأكد أن قطاع الطاقة شهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية، تمثلت في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، ودخول الأردن بقوة في مجال استثمارات الهيدروجين الأخضر، ما يعكس التزام المملكة بمستقبل مستدام وصديق للبيئة.

وتخلّل الاحتفال فقرات أدبية وشعرية، حيث ألقى الشاعر تيسير الشماسين مجموعة من الأبيات الوطنية، كما قرأ نضال القاسم مختارات شعرية للشاعر حيدر محمود.

واختُتم الحفل بوصلة غنائية وطنية قدّمها سليمان شملاوي، بمشاركة موظفي الوزارة.
 
gnews

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