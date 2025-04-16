قطر تدين المخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني في الأردن

وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها، تضامن دولة قطر التام مع الأردن في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار، كما تثني على يقظة الأجهزة الأمنية التي أحبطت المخططات الآثمة.
وشددت الخارجية القطرية على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، مؤكدة ضرورة التضامن بحزم لمواجهة المخططات الهادفة إلى إثارة الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار.
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