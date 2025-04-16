الأربعاء 2025-04-16 07:32 م
 

قطر تدين المخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني في الأردن

قطر
قطر
 
الأربعاء، 16-04-2025 06:04 م

الوكيل الإخباري-   أدانت دولة قطر، الأربعاء، بأشد العبارات، المخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل الأردن.

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وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها، تضامن دولة قطر التام مع الأردن في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار، كما تثني على يقظة الأجهزة الأمنية التي أحبطت المخططات الآثمة.


وشددت الخارجية القطرية على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، مؤكدة ضرورة التضامن بحزم لمواجهة المخططات الهادفة إلى إثارة الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار.

 
gnews

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