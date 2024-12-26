كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟

وأضاف ، أن قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون أول 2024 وحتى اليوم الخميس.
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