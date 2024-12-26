كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟

الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية، الخميس، إن عدد اللاجئين السوريين المغادرين للأردن منذ تاريخ 8 كانون الأول بلغ 2300 من المخيمات وخارجها.

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