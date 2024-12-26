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كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 26-12-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الداخلية مازن الفراية، الخميس، إن عدد اللاجئين السوريين المغادرين للأردن منذ تاريخ 8 كانون الأول بلغ 2300 من المخيمات وخارجها.

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وأضاف ، أن قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون أول 2024 وحتى اليوم الخميس.

 
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