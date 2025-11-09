الأحد 2025-11-09 04:36 م
 

كهرباء إربد تركّب محولات بتقنية الكهرباء الحية دون فصل التيار

شركة كهرباء إربد
جانب من اهمال شركة كهرباء إربد
 
الأحد، 09-11-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة كهرباء إربد، عن نجاحها في تطبيق تقنية الكهرباء الحية في تنفيذ عملية تركيب وكهربة محول جديد بالكامل دون اللجوء لفصل التيار الكهربائي.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وضمان استمرارية الخدمة للمشتركين، من خلال تطبيق أحدث التقنيات التي تتيح تنفيذ الأعمال الميدانية دون التأثير على التغذية الكهربائية.


وأكدت الشركة، حرصها الدائم على تطوير بنيتها التحتية ورفع مستوى جودة الخدمة، من خلال دعم كوادرها الفنية وتزويدهم بأعلى معايير السلامة العامة وأفضل التقنيات الحديثة.

 
 
