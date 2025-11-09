كهرباء إربد تركّب محولات بتقنية الكهرباء الحية دون فصل التيار

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وضمان استمرارية الخدمة للمشتركين، من خلال تطبيق أحدث التقنيات التي تتيح تنفيذ الأعمال الميدانية دون التأثير على التغذية الكهربائية.
وأكدت الشركة، حرصها الدائم على تطوير بنيتها التحتية ورفع مستوى جودة الخدمة، من خلال دعم كوادرها الفنية وتزويدهم بأعلى معايير السلامة العامة وأفضل التقنيات الحديثة.
