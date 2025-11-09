كهرباء إربد تركّب محولات بتقنية الكهرباء الحية دون فصل التيار

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن نجاحها في تطبيق تقنية الكهرباء الحية في تنفيذ عملية تركيب وكهربة محول جديد بالكامل دون اللجوء لفصل التيار الكهربائي.

اضافة اعلان



وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وضمان استمرارية الخدمة للمشتركين، من خلال تطبيق أحدث التقنيات التي تتيح تنفيذ الأعمال الميدانية دون التأثير على التغذية الكهربائية.