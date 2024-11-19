لفتة رائعة من الجماهير قُبيل انطلاق مباراة النشامى-الكويت

الوكيل الإخباري- نشر السفير الأردني في الكويت سنان المجالي مشاهد من التحضيرات النهائية لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي مساء اليوم الثلاثاء في استاد جابر الأحمد الدولي.

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وبينت صورة لافتة من الجماهير قد خُطّ عليها: "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب"، مما يعكس طيب العلاقة بين الشعبين قبيل ساعات من انطلاق المباراة بعيدًا عن النتيجة.



وقال المجالي بتغريدة عبر تويتر مساء يوم أمس الاثنين: "غادرت استاد جابر الأحمد الدولي بعد أن أنهى المنتخب الأردني التدريب الأخير استعدادًا للقاء شقيقه الكويتي..كما تابعت عمل لجان الجالية الأردنية استعداداً لاستقبال الجماهير في المدرجات المخصصة للجانب الاردني "



وأشار المجالي أن العلم الأردني سيرفرف فوق الهامات، حيث ستقوم السفارة وبالتعاون مع الجالية بتوزيع ٢٥٠٠ علم."