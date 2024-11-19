 
الثلاثاء 2024-11-19 11:52 ص
 

لفتة رائعة من الجماهير قُبيل انطلاق مباراة النشامى-الكويت

لافتة من الجماهير قبيل انطلاق مباراة الاردن-الكويت
لافتة من الجماهير قبيل انطلاق مباراة الاردن-الكويت
الثلاثاء، 19-11-2024 10:15 ص

الوكيل الإخباري- نشر السفير الأردني في الكويت سنان المجالي مشاهد من التحضيرات النهائية لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي   مساء اليوم الثلاثاء في استاد جابر الأحمد الدولي.

اضافة اعلان


وبينت صورة لافتة من الجماهير قد خُطّ عليها: "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب"، مما يعكس طيب العلاقة بين الشعبين قبيل ساعات من انطلاق المباراة بعيدًا عن النتيجة.


وقال المجالي بتغريدة عبر تويتر مساء يوم أمس الاثنين: "غادرت استاد جابر الأحمد الدولي بعد أن أنهى المنتخب الأردني التدريب الأخير استعدادًا للقاء شقيقه الكويتي..كما تابعت عمل لجان الجالية الأردنية استعداداً لاستقبال الجماهير في المدرجات المخصصة للجانب الاردني "


وأشار المجالي أن العلم الأردني سيرفرف فوق الهامات، حيث ستقوم السفارة وبالتعاون مع الجالية بتوزيع ٢٥٠٠ علم."

 


Image1_11202419101134840159240.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

H

أخبار محلية "الكهرباء الوطنيّة" تنظم برنامجي تدريب لموظفي كهرماء قطر

الين الياباني

أسواق ومال الين يتلقى دعما مع تراجع الدولار وسط عمليات جني أرباح

أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

فلسطين مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

تعبيرية

ترند نزاع على مواقع التواصل بعد تصريحات إلغاء وظيفة "كنترول الباص"

تعبيرية

اقتصاد محلي بعد ارتفاعات متتالية.. استقرار غرام الذهب 21 عند 52.9 دينارا

جانب من توقيع الاتفاقية

اقتصاد محلي ملتقى سيدات الأعمال وجيبا يوقعان ملحق اتفاقية تعاون مشترك

ا

أخبار محلية عين على القدس يناقش جهود مؤسسات المجتمع المدني المقدسي بخدمة المقدسيين

ا

اقتصاد محلي لقاءات تجارية بين الأردن وكندا لتعزيز صادرات المملكة من الصناعات الغذائية



 


الأكثر مشاهدة