لقاء تنسيقي لمديريات تربية المفرق استعدادا للمشاركة في اختبارات "بيزا 2025"

ويأتي اللقاء، الذي عقد في مدرسة المفرق الثانوية للبنات، ضمن استعدادات الوزارة للمشاركة الأردنية في الدراسة الدولية لتقييم الطلبة (بيزا)، والتي ستعقد في نيسان من العام المقبل، وتهدف الدراسة إلى قياس مهارات الطلبة المعرفية القائمة على التفكير، بغض النظر عن مستوياتهم الدراسية في مباحث الرياضيات والعلوم والقراءة.
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