لقاء تنسيقي لمديريات تربية المفرق استعدادا للمشاركة في اختبارات "بيزا 2025"

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، اليوم الخميس، لقاء تنسيقيا لمديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق بهدف رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمشاركة الأردن في الاختبارات والدراسات الدولية (بيزا 2025).

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