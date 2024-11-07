 
الخميس 2024-11-07 03:53 م
 

لقاء تنسيقي لمديريات تربية المفرق استعدادا للمشاركة في اختبارات "بيزا 2025"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 07-11-2024 03:10 م

الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، اليوم الخميس، لقاء تنسيقيا لمديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق بهدف رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمشاركة الأردن في الاختبارات والدراسات الدولية (بيزا 2025).

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ويأتي اللقاء، الذي عقد في مدرسة المفرق الثانوية للبنات، ضمن استعدادات الوزارة للمشاركة الأردنية في الدراسة الدولية لتقييم الطلبة (بيزا)، والتي ستعقد في نيسان من العام المقبل، وتهدف الدراسة إلى قياس مهارات الطلبة المعرفية القائمة على التفكير، بغض النظر عن مستوياتهم الدراسية في مباحث الرياضيات والعلوم والقراءة.

 
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