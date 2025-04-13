للأردنيين.. فرص تدريب وتأهيل تتضمن حوافز شهرية - رابط

الوكيل الإخباري - تواصل الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب استقبال طلبات التسجيل في برامجها التدريبية للدفعة (32)، والتي تستهدف الشباب من مختلف الفئات العمرية في قطاعات متعددة، منها الإنشاءات، المهن المساندة، الكهروميكانيك، اللوجستيات، الطاقة الشمسية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

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حيث يمكن للراغبين التقدم من خلال زيارة أقرب معهد تابع للشركة أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://forms.gle/quXoaQcT8HFHQRmB8



وتقدم الوطنية للتشغيل والتدريب تدريب مجاني، حوافز شهرية، ولباس مهني للمتدربين، إلى جانب منحهم شهادات كفاءة مهنية وشهادات مزاولة مهنة معتمدة.