للأردنيين.. فرص تدريب وتأهيل تتضمن حوافز شهرية - رابط

حيث يمكن للراغبين التقدم من خلال زيارة أقرب معهد تابع للشركة أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://forms.gle/quXoaQcT8HFHQRmB8
وتقدم الوطنية للتشغيل والتدريب تدريب مجاني، حوافز شهرية، ولباس مهني للمتدربين، إلى جانب منحهم شهادات كفاءة مهنية وشهادات مزاولة مهنة معتمدة.
للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.net.mil.jo أو التواصل عبر الهاتف: (065631000) أو خدمة الواتساب: (0775441900).
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