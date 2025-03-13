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مأدبا: اختتام ورشات عمل "مشروع تراثكِ: المرأة والثقافة والتنمية"

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جانب من الورشات
 
الخميس، 13-03-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري- اختتم "مشروع تراثك: المرأة والثقافة والتنمية في مأدبا" سلسلة ورشات العمل الخاصة بالمشروع، أمس الأربعاء، في قاعة الكرامة التابعة لبلدية مأدبا الكبرى.

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وينفذ هذا المشروع من قبل منظمة تحالف المدن بالشراكة مع بلدية مأدبا الكبرى ومعهد فن الفسيفساء والترميم /مأدبا والممول من قبل السفارة الفرنسية في الأردن.


وأكد رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح أن البلدية تعنى بتمكين المرأة في مختلف المجالات وخصصت وحدة خاصة لتمكين المرأة في البلدية وعملت على جملة من النشاطات والفعاليات والمشروعات الممكنة للمرأة.


وركزت الورشة الختامية، التي نظمت امس الأربعاء، على تعزيز شمول النوع الاجتماعي في قطاعي السياحة والتراث في مأدبا، وضمت مجموعة متنوعة من المسؤولين، وصانعي القرار، والقادة المحليين، والمؤثرين الرئيسيين.


وحلل المشاركون التحديات التي تواجه النساء في هذه القطاعات وقدموا توصيات تتماشى مع السياسات العامة وقدرات الحكومة.


وبين منسق المشروع يزن السماعين أنه تم عقد ورشتين في الأيام السابقة الأولى بعنوان "تمكين النساء في قطاع السياحة والتراث: تحديد التحديات وابتكار الحلول" وأخرى خاصة بالمواطنين، ركزت على تحليل مشاركة النساء في قطاعي السياحة والتراث باستخدام نموذج "إشراك النساء في المدن"، مع تقييم التحديات والفرص في هذه المجالات، وتمكين المواطنين من مختلف القطاعات، نساءً ورجالاً، وكذلك المشاركين العاملين في قطاع التراث الثقافي في مأدبا.

 
 
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