الخميس 2025-03-20 08:55 ص
 

مأدبة إفطار لوزارة الاتصال الحكومي بمشاركة مسؤولين وإعلاميين سابقين

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني
 
الخميس، 20-03-2025 07:06 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الأردن يعيش أجواء من الخير خلال الشهر الفضيل، والتي تتزامن مع صيام الإخوة المسيحيين في أجواء روحانية تجسد روح الوحدة وروابط المجتمع.اضافة اعلان


وأضاف المومني، خلال مأدبة إفطار أقامتها الوزارة، وحضرها 9 وزراء إعلام سابقين و18 من رؤساء مجالس الإدارات ومديري المؤسسات الإعلامية الحاليين والسابقين، إضافة إلى نقيب الصحفيين الأردنيين ورؤساء تحرير الصحف اليومية، أن هذه الشخصيات الإعلامية كان لها دور بارز في الدفاع عن الوطن وسياساته، وحملت راية الكلمة الصادقة في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن مساهماتهم المستمرة في المشهد الإعلامي الوطني، سواء من خلال المقالات أو الآراء أو المشاورات، تُثري النقاش الوطني حول القضايا العامة وتقدم أفكارًا مهمة في السياسات والتوجهات.

وأكد المومني أن لكل واحد منهم بصمة في خدمة الوطن، سواء في المسؤولية الوزارية أو في ساحات العمل الإعلامي، مشيدًا بدورهم في نقل الصورة الحقيقية عن الأردن، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وترسيخ قيم الاعتدال والموضوعية.

وشدد على أن العصر الحالي يشهد تطورًا متسارعًا في وسائل الاتصال والإعلام، مما يتطلب التفكير العميق في كيفية الحفاظ على الرسالة الإعلامية المؤثرة، القائمة على المصداقية والمهنية، والتي لا تقتصر على نقل الأخبار، بل تمتد إلى بناء الوعي وتعزيز الثقة وحماية المجتمع من التضليل والتشويه.
 
 
gnews

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