"مؤتة" ترثي أستاذها الزعبي: نفتقد إنساناً نبيلاً وأخاً عزيزاً

الوكيل الإخباري- ودعت جامعة مؤتة رئيس قسم اللغة العربية الدكتور أحمد الزعبي بكلمات مؤثرة، بعد أن قضى المرحوم طعنا على يد احد طلابه وهو يهم بالخروج من المسجد بعد أدائه صلاة الفجر أمس الجمعة.

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الجامعة وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي كتبت:

جامعة مؤتة تودع ابنها احمد الوداع الاخير

لقد كان الدكتور الزعبي مثالاً للعطاء والإخلاص في عمله، حيث أثرى بعلمه الغزير مسيرة التعليم في جامعة مؤتة، وكان نموذجاً يُحتذى به في التفاني في خدمة طلبته ومحبيه. ترك بصمات لا تُمحى في قلوب من عرفوه، وكان له فضل كبير في تشكيل العديد من الأجيال التي تتلمذت على يديه.



تميّز الدكتور الزعبي بشخصيته الفريدة وعطائه اللا محدود، فقد كان صاحب قلب كبير ووجه بشوش، لا يتوانى عن مساعدة الجميع، سواءً من الطلبة أو الزملاء. كان معروفاً بسعة صدره وقدرته على الاستماع والتوجيه بحكمة ورفق، مما جعله محبوباً من الجميع.



كان الراحل الكريم منارةً للعلم، حيث ساهم بشكل فعّال في تطوير المناهج الدراسية ورفع مستوى التعليم الأكاديمي في الجامعة. لم يكن فقط أستاذاً متميزاً بل كان أيضاً باحثاً مجداً، قدم العديد من الدراسات والأبحاث في مجاله، مما ساهم في إثراء المكتبة الأكاديمية العربية.