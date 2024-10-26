مؤتمرون يدعون إلى تعزيز المهارات الابتكارية لقادة المؤسسات التعليمية

واكدوا في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع جامعة اليرموك بمشاركة عربية واسعة في اسطنبول، إلى زيادة الاهتمام من قبل وزارات التربية والتعليم العربية بإعداد الكفاءات الإشرافية المزودة بالخبرات والمهارات المطلوبة، وتبني فلسفة واضحة لتطوير الإشراف التربوي في الدول العربية في ضوء النظريات الحديثة في هذا المجال.
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