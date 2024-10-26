 
السبت 2024-10-26 04:19 م
 

مؤتمرون يدعون إلى تعزيز المهارات الابتكارية لقادة المؤسسات التعليمية

مشاركون بالمؤتمر
مشاركون بالمؤتمر
السبت، 26-10-2024 04:10 م

الوكيل الإخباري-    دعا مشاركون بالمؤتمر السنوي العلمي التاسع للجمعية الأردنية للعلوم التربوية، إلى تعزيز قدرة القادة في المؤسسات التعليمية على ممارسة مهارات القيادة الإبداعية والابتكارية والريادية، وتعزيز دور القياديات الأكاديميات والإداريات في المؤسسات التعليمية.

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واكدوا في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع جامعة اليرموك بمشاركة عربية واسعة في اسطنبول، إلى زيادة الاهتمام من قبل وزارات التربية والتعليم العربية بإعداد الكفاءات الإشرافية المزودة بالخبرات والمهارات المطلوبة، وتبني فلسفة واضحة لتطوير الإشراف التربوي في الدول العربية في ضوء النظريات الحديثة في هذا المجال.

 
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