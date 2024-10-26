مؤتمرون يدعون إلى تعزيز المهارات الابتكارية لقادة المؤسسات التعليمية

الوكيل الإخباري- دعا مشاركون بالمؤتمر السنوي العلمي التاسع للجمعية الأردنية للعلوم التربوية، إلى تعزيز قدرة القادة في المؤسسات التعليمية على ممارسة مهارات القيادة الإبداعية والابتكارية والريادية، وتعزيز دور القياديات الأكاديميات والإداريات في المؤسسات التعليمية.

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