 
الخميس 2025-01-23 09:42 ص
 

ماحكم إعطاء الزوجة مالها لأهلها دون اذن الزوج؟.. الافتاء توضح

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 23-01-2025 07:59 ص
الوكيل الإخباري-   أجابت دائرة الافتاء عن حكم إعطاء الزوجة مالها الخاص كهبة اوصدقة لاهلها دون  علم زوجها .اضافة اعلان


وقالت دائرة الافتاء في نص فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني:"للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره"
 
gnews

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