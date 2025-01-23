ماحكم إعطاء الزوجة مالها لأهلها دون اذن الزوج؟.. الافتاء توضح

وقالت دائرة الافتاء في نص فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني:"للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره"
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