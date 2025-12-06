ماذا ينقص اللاعب الأردني ليصل للعالمية .. وأين دور وكلاء اللاعبين ؟

05:07 م

الوكيل الإخباري- رغم الأداء الاستثنائي الذي يقدّمه لاعبو المنتخب الوطني الأردني في بطولة كأس العرب حتى الآن، وتحقيقهم انتصارين لافتين أمام الإمارات والكويت، ما قاد إلى التأهل المستحق، إلا أن سؤالًا مهمًا يطرح نفسه بقوة: لماذا لا يواكب هذا الأداء تصاعدٌ مماثل في فرص الاحتراف الخارجي؟





فبالرغم من المهارة والسرعة والانضباط التكتيكي الذي ظهر به النشامى، إلا أن ملف احتراف اللاعبين الأردنيين في الأندية العربية الكبرى أو الأوروبية ما يزال يسير بوتيرة بطيئة لا تعكس حجم التطور الفني داخل الملعب.



ويشير متابعون إلى أن غياب التحرك الفعّال من قبل وكلاء اللاعبين، وضعف المبادرات الرامية لتسويق المواهب الأردنية في الخارج، يمثلان أحد أبرز العوائق أمام وصول اللاعب الأردني للمشهد العالمي، رغم جاهزيته الفنية والبدنية التي تظهر بوضوح في البطولات القارية والعربية.



ويرى مختصون في الشأن الرياضي أن وكلاء اللاعبين يتحملون مسؤولية أساسية في فتح أبواب الاحتراف، من خلال بناء شبكة علاقات واسعة، وخلق تواصل مباشر مع الأندية، واستثمار اللحظات التي يتألق فيها اللاعب الأردني، حيث غالبًا ما تمر هذه الفرص دون استثمار فعلي يعزز حضور النشامى في الدوريات الكبرى.



وبرغم الأداء الخارق للمنتخب في البطولة، وما قدّمه اللاعبون من مستويات لافتة، إلا أن غياب الصفقات الاحترافية بعد كل مشاركة رسمية يبرز حجم الفجوة بين العطاء داخل الملعب، والتسويق الاحترافي خارج حدوده.



ويؤكد محللون أن اللاعب الأردني يمتلك كل المقومات للوصول إلى العالمية، لكن ما ينقصه هو بيئة احترافية متكاملة تتضمن إدارة أعمال أكثر فاعلية، وتسويقًا رياضيًا حقيقيًا، وخططًا واضحة لتطوير النجوم وفتح أبواب الاحتراف أمامهم في الدوريات الكبرى.



ويتساءل مراقبون: لماذا ننتظر الصفقة أن تأتي بدلًا من السعي وراءها؟



ففي الوقت الذي تتحرك فيه الأندية ووكلاؤها لاقتناص المواهب في مختلف الدول، يبقى اللاعب الأردني معتمدًا على فرصة قد تأتي وقد لا تأتي، دون وجود خطة تسويقية مدروسة تدفع بالأندية العربية والأجنبية للاهتمام به. ويشير خبراء إلى أن الانتظار لم يعد خيارًا في عالم الاحتراف الحديث، وأن الانتقال نحو العالمية يتطلب عملًا استباقيًا من وكلاء اللاعبين واتحاد الكرة والأندية، عبر مبادرات واضحة تهدف إلى عرض اللاعبين على أندية تمتلك القدرة على تطويرهم وصقل مواهبهم وفتح أبواب الاحتراف أمامهم.

