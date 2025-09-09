مباحثات تجارية بين الأردن وتركيا

05:58 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق لدى لقائه اليوم السفير التركي في عمان يعقوب جايماز أوغلو اليوم أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وتركيا، اضافة اعلان



ودعا خليل الحاج خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من مجلس إدارة الغرفة والملحق التجاري بالسفارة التركية مهمت أورال، إلى زيادة الاستثمارات التركية بالمملكة، خصوصا وأن الأردن مقبل على تنفيذ مشاريع كبرى ضمن محاور رؤية التحديث الاقتصادي.



وأكد أن مشروعات رؤية التحديث الاقتصادي تعتبر فرصة واعدة أمام المستثمرين الأتراك في مختلف القطاعات الحيوية لا سيما المياه والطاقة والنقل.



ونوه الحاج توفيق بالدور المهم الذي تقوم به السفارات في تنشيط العلاقات التجارية وتسهيل تواصل مجتمع الأعمال، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية على مستوى القطاعات والمحافظات، بما يتيح الاطلاع على الفرص المتاحة بشكل مباشر ويعزز الشراكات الفاعلة.



بدوره، أكد السفير جايماز أوغلو أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا والأردن، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين قوية وتستند إلى أسس متينة من التفاهم والشراكة، لافتا الى أهمية تبادل الوفود الاقتصادية لدعم هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.



وأشار السفير إلى أهمية الاجتماعات الثلاثية المرتقبة لوفود وزارة النقل من الأردن وسورية وتركيا، التي ستعقد في عمان خلال الأيام القادمة، لبحث مجالات النقل البري وتنظيم دخول ومرور الشاحنات وإيصال الحمولة بشكل مباشر، مما يساهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة التجارة الإقليمية.



ونوّه إلى أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال الشهر المقبل، والتي سيتخللها تنظيم منتدى أعمال أردني تركي لتعزيز الشراكات التجارية وتوسيع فرص الاستثمار بين القطاعين الخاص في البلدين بالإضافة الى عقد اجتماع للمصدرين الأتراك في عمان خلال الشهر المقبل.



وخلال القاء أشار أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن إلى أهمية التركيز على قطاع الخدمات خصوصا السياحة والتعليم والتكامل في التجارة بين الأردن وتركيا، واستهداف أسواق مشتركة بما يحقق مصالح مشتركة للقطاع الخاص، مؤكدين أن الأردن يمتاز باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وكندا، ما يشكّل قاعدة قوية لرجال الأعمال الاتراك لإقامة مشاريع وشراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.

