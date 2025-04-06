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مبنى جديد لعيادات الاختصاص في مستشفى النديم للتخفيف من الاكتظاظ

مستشفى النديم
مستشفى النديم
 
الأحد، 06-04-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة مستشفى النديم الحكومي أن لجنة الاستئجار في محافظة مادبا قامت باستئجار مبنى جديد لعيادات الاختصاص التابعة للمستشفى، بهدف معالجة مشكلة الاكتظاظ في المبنى الحالي.

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وبيّن مدير المستشفى، الدكتور بهاء الدين الحلالمة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اختيار المبنى الجديد جاء بعد مراعاة عدة اعتبارات، من أبرزها قدرته على استيعاب العيادات، والمساهمة في التخفيف من الضغط على المبنى القائم منذ عام 1979، بالإضافة إلى قربه من المستشفى وتوفُّر مواقف للسيارات.


وأشار إلى أنه تم توقيع العقد، ومن المقرر أن يقوم المالك بتجهيز المبنى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 
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