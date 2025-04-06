مبنى جديد لعيادات الاختصاص في مستشفى النديم للتخفيف من الاكتظاظ

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مستشفى النديم الحكومي أن لجنة الاستئجار في محافظة مادبا قامت باستئجار مبنى جديد لعيادات الاختصاص التابعة للمستشفى، بهدف معالجة مشكلة الاكتظاظ في المبنى الحالي.

اضافة اعلان



وبيّن مدير المستشفى، الدكتور بهاء الدين الحلالمة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اختيار المبنى الجديد جاء بعد مراعاة عدة اعتبارات، من أبرزها قدرته على استيعاب العيادات، والمساهمة في التخفيف من الضغط على المبنى القائم منذ عام 1979، بالإضافة إلى قربه من المستشفى وتوفُّر مواقف للسيارات.