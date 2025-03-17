 
الإثنين 2025-03-17 02:41 ص
 




            

        








    

        

        

            مجلس النواب يناقش مُعدل "الطيران المدني" الاثنين
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                مجلس النواب

            
                

                    مجلس النواب
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        02:13 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة قرار اللجنة المشتركة ( القانونية و الخدمات العامة والنقل) رقم (2) تاريخ 2025/03/13 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.اضافة اعلان


وأقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل"، مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، خلال اجتماعها الخميس.

وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن التعديلات جاءت استجابة لتطورات قطاع الطيران العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الإطار القانوني لتوفير بيئة تشريعية مرنة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والسلامة الجوية.

بدوره، أوضح وزير الدولة أحمد عويدي، أن التعديلات ستسهم في تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم تطوير البنية التحتية للمطارات الأردنية، ويحفز النمو المستدام في قطاع النقل الجوي.

وفي سياق متصل، أقرت اللجنة مشروع القانون بصيغته النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية، وذلك في إطار رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران في الأردن، وتعزيز موقعه كمحور رئيسي للنقل الجوي بالمنطقة.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                غارات دامية على لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الرد على إطلاق نار


                            
                    
                    

                        
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                            غارات دامية على لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الرد على إطلاق نار
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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