مجلس الوزراء يوجه بتنفيذ ما تمَّ الالتزام به في البيان الوزاري للحكومة

وأكَّد رئيس الوزراء، في مستهلِّ جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت اليوم الخميس، ضرورة إنجاز برنامج تنفيذي مفصَّل لتطبيقِ ما وردَ في البيانِ الوزاري مطلعِ شهرِ كانونَ الثَّاني المقبل، مشدِّداً على ضرورة المتابعة الحثيثة والالتزام الدَّقيق لإنفاذ البرامج والمشاريع، وفق مؤشِّرات واضحة ومدد زمنيَّة مُعلنة، إضافةً للمؤشِّرات الموجودة في البرامج التَّنفيذيَّة لمساريّ التَّحديث الاقتصادي والإداري.
كما أكَّد رئيس الوزراء على ضرورة التَّفاعُل الإيجابي والتَّعاون مع مجلس النوَّاب والكُتل النيابيَّة والأحزاب، والتَّفاعل مع جميع الملاحظات والأسئلة النيابيَّة الرَّقابيَّة، وذلك ضمن إطار مؤسَّسي ووفق أحكام الدستور، بالإضافة إلى متابعة مشاريع القوانين بشكل حثيث مع اللِّجان النِّيابيَّة المختلفة.
وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الهدف الأساس من خارطة طريق تحديث القطاع العام هو ضرورة المضي قُدُماً بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ما يتطلَّب تمكين الموظَّفين للقيام بعملهم بتقديم الخدمات لهم بجودة عالية.
-
أخبار متعلقة
-
إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م
-
الموافقة على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي
-
الموافقة على اتفاقيَّة تمويل المرحلة الثَّانية من مشروع الأمن الغذائي الطَّارئ
-
تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة في حوضيّ الحماد والسَّرحان
-
قرار حكومي بشأن توزيع الغاز عبر الأنابيب على منازل المواطنين
-
مجلس الوزراء يقرر اعفاء طلبة من الغرامات المستحقَّة عليهم
-
العيسوي: الملك يواصل جهوده المكثفة لإسناد الاشقاء الفلسطينيين سياسا وإنسانيا
-
الاردن .. بدء إصدار جوازات السفر الإلكترونية بداية العام المقبل