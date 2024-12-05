 
الخميس 2024-12-05 04:58 م
 

مجلس الوزراء يوجه بتنفيذ ما تمَّ الالتزام به في البيان الوزاري للحكومة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الخميس، 05-12-2024 03:48 م

الوكيل الإخباري-   وجَّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الخميس، الوزراء بتنفيذ ما تمَّ الالتزام به في البيان الوزاري، الذي حصلت الحكومة بموجبه على ثقة مجلس النوَّاب أمس الأربعاء.

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وأكَّد رئيس الوزراء، في مستهلِّ جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت اليوم الخميس، ضرورة إنجاز برنامج تنفيذي مفصَّل لتطبيقِ ما وردَ في البيانِ الوزاري مطلعِ شهرِ كانونَ الثَّاني المقبل، مشدِّداً على ضرورة المتابعة الحثيثة والالتزام الدَّقيق لإنفاذ البرامج والمشاريع، وفق مؤشِّرات واضحة ومدد زمنيَّة مُعلنة، إضافةً للمؤشِّرات الموجودة في البرامج التَّنفيذيَّة لمساريّ التَّحديث الاقتصادي والإداري.


كما أكَّد رئيس الوزراء على ضرورة التَّفاعُل الإيجابي والتَّعاون مع مجلس النوَّاب والكُتل النيابيَّة والأحزاب، والتَّفاعل مع جميع الملاحظات والأسئلة النيابيَّة الرَّقابيَّة، وذلك ضمن إطار مؤسَّسي ووفق أحكام الدستور، بالإضافة إلى متابعة مشاريع القوانين بشكل حثيث مع اللِّجان النِّيابيَّة المختلفة.


وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الهدف الأساس من خارطة طريق تحديث القطاع العام هو ضرورة المضي قُدُماً بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ما يتطلَّب تمكين الموظَّفين للقيام بعملهم بتقديم الخدمات لهم بجودة عالية.

 
gnews

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