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مجلس محافظة إربد يقرر سداد 550 ألف دينار من ذممه المستحقة لقطاع الأشغال

مجلس محافظة إربد
مجلس محافظة إربد
 
الأربعاء، 26-03-2025 12:59 ص

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس محافظة إربد، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، سداد مبلغ 550 ألف دينار من الذمم المترتبة عليه في الأعوام السابقة لقطاع الأشغال العامة.

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وقال بني هاني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع إجمالي الذمم المترتبة على المجلس لقطاع الأشغال بلغت 930 ألف دينار، لافتا إلى أن باقي قيمة الذمم البالغة 380 ألف دينار سيتم سدادها من الوفورات المالية في موازنة العام الحالي.


وأكد أن المجلس سيتابع من خلاله لجانه المعنية ضمان طرح جميع العطاءات في قطاع الأشغال العامة الواردة مخصصاتها ضمن موازنة العام الحالي.


ووافق المجلس على طلب إجراء مناقلة مالية في قطاع التربية والتعليم شملت مناقلة مبلغ 50 ألف دينار من مشروع صيانة مدارس لواء الأغوار الشمالية إلى مشروع تكييف مدارس في اللواء، إضافة إلى مناقلة 20 ألف دينار من مشروع بناء مدرسة وقاص الأساسية إلى مشروع صيانة مدارس الأغوار الشمالية.


كما وافق المجلس على رصد مبلغ 150 ألف دينار على موازنة العام المقبل 2026 أو من وفر المشاريع المتعثرة للعام الحالي لصالح مشروع توسعة قسم الكلى في مستشفى اليرموك الحكومي بلواء بني كنانة، إضافة إلى رصد مبلغ 200 ألف دينار على موازنة العام المقبل لغاية إنشاء عبارات ومجاري مياه على طريق كفريوبا- ناطفة.


وقرر المجلس تحويل طلب شركة مياه اليرموك باجراء مناقلات مالية في بعض المشاريع إلى أعضاء المجلس الممثلين لمناطق المشاريع للتنسيق بشأنها، إضافة إلى تحويل طلب مديرية شباب اربد إجراء مناقلات مالية لعدد من المشاريع لغاية تسديد ذمم مالية لمشاريعها بقيمة 138 ألف دينار، إلى اللجنة المالية في المجلس لتقديم توصيات بشأنها .

 
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