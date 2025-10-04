السبت 2025-10-04 07:33 م
 

مجلس نقابة الصحفيين يعلن نتائج المنح الدراسية

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"
نقابة الصحفيين
 
السبت، 04-10-2025 06:54 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماعه اليوم السبت، نتائج منح البكالوريوس والماجستير، بعد انتهاء استقبال الطلبات يوم الخميس الماضي.

وقالت النقابة إنه تقرر بعد تدقيق جميع الطلبات وفق التعليمات المعتمدة المستندة إلى مبادئ الشفافية والعدالة والوضوح في منح البكالوريوس: حصول كل من أيهم راكان السعايدة على منحة كاملة من جامعة عمان الأهلية، وعمر ارشيد عبدالرزاق العايد، ونور عبدالله ممدوح الرعود، وتقي أيمن الفضيلات، ومحمود تيسير العميري على منح كاملة من جامعة الزرقاء.


فيما حصلت جود مصطفى الريالات، وصبا مصطفى محمد خريسات، على نصف منحة من جامعة عمان الأهلية.


وفيما يخص منح الماجستير حصلت سميرة أحمد الدسوقي على منحة كاملة من جامعة الزرقاء، وأوس كتانة على منحة كاملة من معهد الإعلام الأردني.

 
 
