مجلس نقابة الصحفيين يعلن نتائج المنح الدراسية

وقالت النقابة إنه تقرر بعد تدقيق جميع الطلبات وفق التعليمات المعتمدة المستندة إلى مبادئ الشفافية والعدالة والوضوح في منح البكالوريوس: حصول كل من أيهم راكان السعايدة على منحة كاملة من جامعة عمان الأهلية، وعمر ارشيد عبدالرزاق العايد، ونور عبدالله ممدوح الرعود، وتقي أيمن الفضيلات، ومحمود تيسير العميري على منح كاملة من جامعة الزرقاء.
فيما حصلت جود مصطفى الريالات، وصبا مصطفى محمد خريسات، على نصف منحة من جامعة عمان الأهلية.
وفيما يخص منح الماجستير حصلت سميرة أحمد الدسوقي على منحة كاملة من جامعة الزرقاء، وأوس كتانة على منحة كاملة من معهد الإعلام الأردني.
