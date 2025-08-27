محافظ البلقاء يبحث احتياجات المواطنين في لواء عين الباشا

05:34 م

الوكيل الإخباري- بحث محافظ البلقاء فيصل المساعيد اليوم الأربعاء، احتياجات المواطنين في لواء عين الباشا، والتقى أعضاء المجلس التنفيذي في دار المتصرفية بحضور متصرف اللواء الدكتور حاكم العلاونة.





واستمع المساعيد خلال اللقاء إلى أبرز المطالب والاحتياجات التي تواجه عمل الدوائر الرسمية والمتمثلة بموضوع التعديات على شارع الأردن وسبل معالجتها وإزالتها، مؤكدا حرصه على تذليل الصعوبات كافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



كما زار بلدية عين الباشا، واجتمع مع رئيس لجنة البلدية عبدالله الطراونة وأعضاء المجلس البلدي وبحث قضية مسلخ اللواء وتسوية ديون البلدية المترتبة على أمانة عمان، مبينا الدور الكبير الذي تضطلع به البلديات بوصفها الأقرب إلى المواطنين والأقدر على تقديم الخدمات اليومية لهم.



كما، استمع إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل البلدية، ووجه المجلس البلدي إلى العمل على معالجة القضايا العالقة وزيادة الإيرادات بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وزار المساعيد مستشفى الأمير حسين في البقعة، حيث استمع من مدير المستشفى الدكتور ليث العبادي إلى إيجاز حول واقع الخدمات الصحية المقدمة لأبناء اللواء والمخيم، وتجول في أقسام المستشفى، والتقى عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الصحية.

