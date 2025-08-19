محافظ الكرك يؤكد أهمية العمل التطوعي لتعزيز التماسك المجتمعي

جاء ذلك خلال لقاء نظمته مديرية شباب الكرك بالتعاون مع كلية الكرك الجامعية – جامعة البلقاء التطبيقية، للتعريف بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي.
وأشار الشريف، إلى أن محافظة الكرك تزخر بمبادرات نوعية أثبتت قدرتها على إحداث أثر إيجابي ملموس، مؤكدا أهمية العمل التطوعي في تفعيل مبدأ التشاركية بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة.
من جانبه، تحدث عميد الكلية، الدكتور هارون الطراونة، عن ضرورة توثيق المبادرات الشبابية، داعيا طلبة الكلية إلى المشاركة في الجائزة، لما لها من أثر في دعم التنمية المستدامة.
من جهته، أشار مدير مديرية شباب الكرك، الدكتور حجازين، إلى أن جائزة الحسين، تهدف إلى تحفيز العمل التطوعي المنظم، وتعزيز ثقافة التطوع لدى الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في بناء منظومة تطوعية فاعلة ضمن مظلة وطنية شاملة.
وتضمنت الجلسة عرضا قدمته منسقة الجائزة في المديرية، الدكتورة هيام الحمايدة، وسفيرة الجائزة روضة العميريين، استعرضتا خلاله رؤية الجائزة ورسالتها وأهدافها والفئات المستهدفة، إلى جانب شروط وآلية التقديم، والإطار الزمني للجائزة، والمعايير الخاصة بكل فئة، كما تم عرض قصص نجاح لفائزين في دورات سابقة، من بينهم جمعية الشهابية وفريق "متطوعو الأغوار"، حيث جرت مناقشة تجاربهم أمام الحضور.
وتخلل اللقاء نقاش مفتوح، أجيب خلاله عن استفسارات المشاركين حول آليات الترشح، واستدامة العمل التطوعي وتنظيمه ضمن منهجيات علمية مدروسة.
